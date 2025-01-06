Зеленский отметил, что на пост президента Украины могут баллотироваться все желающие.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, собирается ли баллотироваться на второй срок. По его словам, это довольно сложный вопрос, и все зависит от сразу нескольких факторов.

Об этом он заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

"Я не знаю на самом деле. Это очень сложный вопрос. Это зависит от того, как завершится война... В основном это зависит от людей, в первую очередь, и конечно же от моей семьи. У нас даже не было возможности обсудить это, потому что сейчас мы об этом не думаем", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что пока не думал о том, стоит ли баллотироваться на второй срок из-за войны. Он отметил, что пока стоит думать о том, что происходит сейчас.

Фридман спросил у Зеленского, что он думает о возможных кандидатах на пост президента Украины: экс-президенте Петре Порошенко, после Украины в Великобритании Валерии Залужном, бывшем внештатном советнике ОП Алексее Арестовиче, начальнике ГУР Минобороны Кирилле Буданове и мэре Киева Виталии Кличко.

"Я думаю, что может быть еще большее количество кандидатов. Мы на самом деле не знаем, что будет. Они имеют право баллотироваться, если хотят. Самое важное - что они делают сейчас. Важно, чтобы они делали все от них зависящее сегодня, а не начинали предвыборные кампании", - рассказал Зеленский.

Президент уверен, что проведение выборов во время войны может привести к расколу среди украинцев. Он подчеркнул, что не согласен с некоторыми политиками в этом вопросе.

Также Фридман решил узнать, уверен ли Зеленский в своей победе, в случае, если состоятся дебаты с другими кандидатами.

"Я сосредоточен на войне. Я считаю, что самые сложные дебаты состоятся за столом переговоров. Это моя цель", - ответил он.

Президентские выборы в Украине - последние новости

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская высказалась о возможном втором президентстве мужа - главы государства Владимира Зеленского. Она отметила, что не хотела бы снова переживать те эмоции и стрессы, с которыми столкнулась их семья за последние пять лет.

Кроме того, заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин объяснил, в чем опасность проведения выборов в Украине. По его мнению, выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства - хоть и необходимым.

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