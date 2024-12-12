По его мнению, выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства - хоть и необходимым.

Заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что не хочу давать оценку целесообразности подготовки прямо сейчас к выборам в Украине.

"Посмотрите просто на карту DeepState. Хотя, в целом, такое политическое решение уже назрело и при определенных условиях его нужно будет принять", - написал он.

По его словам, если предположить, что через некоторое время у нас будет какое-то "перемирие" и состоятся выборы, до сих пор абсолютно непонятными остаются многие вещи.

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"Например, что делать с теми, кто заграницей. А с теми, кто на оккупированных территориях. Как будут голосовать ВПЛ. Все вопросы, связанные с организацией выборов, будут вносить конфликты в украинское общество. И конечно, еще больше будут отвлекать от вопроса войны. А война этим "перемирием" не закончится - это, надеюсь, большинство понимает", - заявил Жорин.

По его мнению, выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства - хоть и необходимым. Он добавил:

"Зная украинцев, в это время фрагментируются все. Под эту историю даже военные попадут, которых уже не будут так любить".

Возможность выборов в Украине

В Украине проведут выборы сразу после окончания войны, ведь важно, чтобы военнослужащие и люди, которые выехали за границу, имели возможность проголосовать. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Прежде всего президент Зеленский является демократом по своей натуре, он самый большой сторонник демократии в отношении Украины. Он очень четкий в отношении выборов. Он готов к ним в любой момент, но всегда говорил: "У меня есть несколько очень важных для меня пунктов", - отметил он.

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