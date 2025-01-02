По его мнению, фактором справедливого мира является сильная украинская армия.

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности своего второго президентского срока.

В интервью ТСН он заявил, что пока не готов дать однозначного ответа относительно того, будет ли он снова баллотироваться в президенты.

"Я не знаю, как закончится война. Если я сделаю больше, чем могу, тогда, наверное, буду смотреть на это решение более положительно. Сегодня для меня это не является целью", - отметил Зеленский.

Видео дня

По его мнению, фактором справедливого мира также является сильная украинская армия, а не 40-50 тысяч военных, как хочет российский президент Владимир Путин.

"У нас исторический шанс, потому что я считаю, что много лет смелые люди боролись за независимость и не дожали - мы не имели независимости. Сегодня мы можем это сделать", - пояснил Зеленский.

Возможность проведения выборов в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никто в мире не требовал и не требует от Украины провести выборы во время войны. По его словам, в Украине есть некоторые люди, которые хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради него.

В Украине проведут выборы сразу после окончания войны, ведь важно, чтобы военнослужащие и люди, которые выехали за границу, имели возможность проголосовать. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Вас также могут заинтересовать новости: