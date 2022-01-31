Очная встреча сторон пока не планируется.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен проведут телефонный разговор. Он запланирован на завтра, 1 февраля.

Об этом пишет российский ТАСС.

Издание отмечает, что очная встреча Лаврова и Блинкена пока не планируется.

"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее УНИАН сообщал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести переговоры на этой неделе.

Вашингтон увидел, что Россия "заинтересована в контактах" по дипломатическим предложениям США. Речь идет, в частности, о так называемых "гарантиях безопасности".

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17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагала НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

26 января посол США Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ Вашингтона.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что публиковать свой письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля Вашингтон не станет, а также призвал этого не делать и российских дипломатов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не станет принимать ответ США на предложенные ею "гарантии безопасности".

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