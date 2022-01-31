Они должны обсудить предложения по "гарантиям безопасности".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести переговоры на этой неделе.

Об этом CBS news рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Вашингтон увидел, что Россия "заинтересована в контактах" по дипломатическим предложениям США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, скорее всего, встретятся на этой неделе", - отметила Нуланд.

США не верят, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину, однако нужно готовиться ко всем вариантам развития событий, сказала она.

Читайте такжеЕвросоюз готов к прекращению поставок газа из России - БоррельТакже Нуланд отметила, что Россия переместила к границам Украины больше сил с тех пор, как США призвали ее к деэскалации.

"Гарантии безопасности" России

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагала НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

26 января посол США Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ Вашингтона.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что публиковать свой письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля Вашингтон не станет, а также призвал этого не делать и российских дипломатов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не станет принимать ответ США на предложенные ею "гарантии безопасности".