Глава Минобороны Латвии назвал несколько причин, почему ввод латвийских войск в Украину не планируется.

Латвия будет предоставлять Украине только оружие, однако не будет направлять в нашу страну военных.

Об этом в интервью изданию iRozhlas сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Ввод латвийских войск в Украину не планируется по нескольким причинам. Во-первых, официального запроса от украинцев нет. Во-вторых, мы являемся членами Североатлантического альянса, и мы бы не пошли на такой шаг, не обсудив это с другими государствами. Это может иметь разные последствия. И в-третьих, мы не такая уж большая страна, которая бы что-то существенно изменила, отправив свои войска", - пояснил Пабрикс.

По его словам, ранее Рига оказывала Киеву гуманитарную помощь, однако после того, как Украина "столкнулась с вероятной агрессией" со стороны России, пришло время помочь оружием.

Пабрикс также отметил, что в ближайшие недели Латвия пришлет Украине зенитные ракеты Stinger и соответствующее оборудование, а также "другие средства военной помощи".

"Мы твердо убеждены, что наш моральный долг – помочь стране и ее людям, которые хотят защитить себя. Украинцы никому не угрожают, но их страна и их свобода под угрозой. Мы сами знаем из нашей истории, что мы должны отстаивать свои ценности и нашу свободу. Поэтому мы не хотим быть свидетелями того, что украинцы окажутся беззащитными, если агрессия все-таки произойдет", - сказал глава Минобороны Латвии.

Также он призвал другие страны ЕС и НАТО помогать Украине и поддерживать украинцев.

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Как сообщал УНИАН, Эстония, Литва и Латвия предоставят Украине дополнительную военную помощь. В частности, речь идет о ракетных комплексах Javelin и Stinger.

Впрочем, в ЕС есть страны, которые целенаправленно блокируют поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии. В частности, речь идет о Германии.

Так, 14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставки оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

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