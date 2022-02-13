У страны есть план на случай, если к ней вдруг направится большой поток беженцев.

Латвия готова принять до 10 тысяч граждан Украины в случае военного вторжения России.

Об этом заявила министр внутренних дел Мария Голубева, сообщает rus.lsm.lv.

Она подчеркнула, что сейчас не стоит фокусироваться на количестве людей, которое Латвия могла бы принять. Однако политик считает, что должно быть понятно, где и как разместить до 10 тысяч человек.

"У Латвии есть план на случай, если в нашу страну вдруг направится большой поток беженцев. Этот план существует уже какое-то время, но сейчас важно понимать, что у Украины специфические обстоятельства. Во-первых, у нее есть безвизовый режим с Евросоюзом. Во-вторых, наши жители обоснованно поддерживают стремление Украины укрепить независимость своей страны и территориальную целостность. Это означает, что (люди) с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, если, не дай Бог, произойдет война", - отметила она.

Поэтому, считает министр, Латвия должна быть готова, если вторжение произойдет, к тому, где разместить прибывших и как обеспечить.

"Нам надо предусмотреть все эти вещи. Поэтому мы перешли от общего плана к конкретному, разработанному на случай, если поток людей прибудет именно из Украины. Министерство его подготовило, и мы ждем от других министерств комментариев и предложений по его улучшению", - сказала Голубева.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии призвало всех жителей страны, находящихся на территории Украины, в ближайшее время ее покинуть из-за вероятного обострения событий.

Также из-за угрозы российской агрессии Канада и Австралия эвакуируют свои посольства из Киева. А Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве.

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