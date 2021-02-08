Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин ожидает, что президент Джо Байден и Конгресс в равной степени будут поддерживать Украину.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявляет, что администрация президента Джо Байдена будет оказывать Украине серьезную поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квин сказала во время онлайн включения для выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

По ее словам, Конгресс США всегда оказывал Украине очень серьезную двухпартийную поддержку, и этот курс будет продолжен при новой администрации.

«Президент Байден уже заявил, что является серьезным сторонником Украины, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, и будет поддерживать Украину так же, как это делал Конгресс Соединенных Штатов», - отметила Квин.

Первые контакты администрации Байдена с Украиной

1 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и договорились усилить партнерство между странами.

Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине, включая предоставление летального оружия.

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Автор: Виталий Саенко