Глава МИД Украины поблагодарил Блинкена за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен договорились сделать более амбициозным партнерство между обеими странами.

Об этом глава МИД Украины сообщил в микроблоге Twitter.

"В нашей первой беседе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным", - заявил Кулеба.

"В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил глава МИД.

Энтони Блинкен: его позиция по Украине

26 января Сенат США утвердил кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США.

Блинкен был многолетним советником Байдена, во времена президентства Барака Обамы занимал должности заместителя госсекретаря США и заместителя советника президента США по национальной безопасности. Утверждение Блинкена поддержало большинство сенаторов - 78. Против проголосовали 22.

20 января на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам Блинкен заявил, что поддерживает предоставление Украине летального оборонительного вооружения. Он напомнил, что около трех лет назад призвал администрацию Дональда Трампа вооружить Украину.

Вместе с тем он считает, что не только российская агрессия мешает Украине стать жизнеспособной демократией. В частности, Блинкен называет коррупцию и отсутствие эффективных институтов для управления государством угрозой для Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко