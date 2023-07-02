Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибки бывшей канцлера Ангелы Меркель, блокируя вступление Украины в НАТО.
Кулеба в интервью немецкому изданию Bild подчеркнул, что в 2008 году в НАТО отказались принимать к себе Украину и Грузию, что лишь позволило Путину осуществлять вторжение.
"Не повторяйте ошибку канцлера Меркель, которую она совершила в Бухаресте в 2008 году, когда ожесточенно противилась любому прогрессу на пути к членству Украины в НАТО. Единственный способ закрыть двери российской агрессии против Европы и европейско-атлантического пространства в целом – это принять Украину в НАТО. Киев не ожидает приема в НАТО во время войны. Но после войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в члены НАТО", - сказал Кулеба.
Глава МИД добавил, что Украина возьмет на себя бремя оборонять восточный фланг НАТО в будущем от России.
Меркель блокировала вступление Украины в НАТО
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Меркель все равно публично заявила, что не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным решением.
Недавно Барак Обама выразил уважение Меркель за ее позицию во время российского вторжения в Крым в 2014 году.
В апреле 2023 года Меркель снова прокомментировала события украинско-российской войны и назвала свою политику в отношении РФ - правильной.