Киев не ожидает вступления в НАТО во время войны, заявил Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибки бывшей канцлера Ангелы Меркель, блокируя вступление Украины в НАТО.

Кулеба в интервью немецкому изданию Bild подчеркнул, что в 2008 году в НАТО отказались принимать к себе Украину и Грузию, что лишь позволило Путину осуществлять вторжение.

"Не повторяйте ошибку канцлера Меркель, которую она совершила в Бухаресте в 2008 году, когда ожесточенно противилась любому прогрессу на пути к членству Украины в НАТО. Единственный способ закрыть двери российской агрессии против Европы и европейско-атлантического пространства в целом – это принять Украину в НАТО. Киев не ожидает приема в НАТО во время войны. Но после войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в члены НАТО", - сказал Кулеба.

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Глава МИД добавил, что Украина возьмет на себя бремя оборонять восточный фланг НАТО в будущем от России.

Меркель блокировала вступление Украины в НАТО

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Меркель все равно публично заявила, что не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным решением.

Недавно Барак Обама выразил уважение Меркель за ее позицию во время российского вторжения в Крым в 2014 году.

В апреле 2023 года Меркель снова прокомментировала события украинско-российской войны и назвала свою политику в отношении РФ - правильной.

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