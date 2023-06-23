Барак Обама также встал на защиту Ангелы Меркель, которая, будучи канцлером ФРГ, активно сотрудничала с Россией.

Бывший президент США Барак Обама дал свою оценку событиям 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым и таким образом грубо нарушила нормы международного права.

44-й президент США в интервью CNN отметил, что Украина в 2014 году "не была Украиной, о которой говорим сегодня".

"Есть причина, почему не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к взглядам, которые представляла Россия. Даже в (Верховной. - Ред.) Раде тогда были симпатики России. Политика в Украине была сложнее", - сказал Обама.

Обама также встал на защиту Ангелы Меркель, которая, будучи канцлером ФРГ, активно сотрудничала с Россией.

"И мне, и Меркель, которой я отдаю огромное уважение, пришлось привлечь многих других европейцев, которые тогда были в панике, чтобы ввести санкции и не дать Путину продолжить вторжение на Донбассе и на остальной территории Украины. Учитывая то, на каком этапе тогда находилась Украина и какими были настроения в Европе, мы удержали рубежи. А дальше возникло ощущение украинской идентичности, отдельное от России, и решимость Украины выгнать оккупантов", - добавил Барак.

Аннексия Крыма Россией

Весной 2014 года российские войска вторглись на территорию Крыма и 16 марта провели там незаконный референдум.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников референдума высказались за присоединение Крыма к РФ.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. На тот момент страны Запада ввели санкции против РФ и отказались признавать полуостров российским.