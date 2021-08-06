Дмитрий Кулеба находится в Вашингтоне с целью подготовки визита президента Владимира Зеленского, который посетит Белый дом 30 августа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 августа в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает МИД Украины.

Кулеба выразил надежду, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.

"Мы хотим, чтобы это был продуктивный визит со многими результатами, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы верим, что это в интересах не только США и Украины, но и всего региона. В нем должна развиваться демократия, достигаться процветание, и прежде всего, гарантироваться безопасность", — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Киев имеет очень динамичный диалог с администрацией Джо Байдена.

"Украина стоит на страже демократии в Центральной и Восточной Европе, и мы хотим тесно сотрудничать с США для того, чтобы весь регион был историей успеха", - добавил министр.

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Энтони Блинкен в коротком выступлении заверил Украину в неизменности поддержки со стороны США. Госсекретарь рассказал, что президент США Джозеф Байден ожидает встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце месяца.

"Мы будем и в дальнейшем работать вместе ради сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии, но также продвигаться вперед жизненно необходимым путем реформ, которые в дальнейшем будут укреплять ее демократию и экономику. Мы обсудили и ряд других общих региональных вызовов", - заявил он.

Визит Зеленского в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает на плодотворную и содержательную встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом во время визита в Вашингтон 30 августа.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщал, что посетит Вашингтон для подготовки конкретных договоренностей Байдена и Зеленского. Речь идет о реализации амбициозных планов и проектов.

Автор: Олег Давыгора