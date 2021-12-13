Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне этого визита.

В рамках активного политического диалога между Украиной и США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, прибывшей в Киев с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины", на котором акцентировал Дмитрий Кулеба.

США подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению, вместе с Украиной и европейскими союзниками, комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против нашего государства.

Кулеба подчеркнул приверженность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и приветствовал активное привлечение США к дипломатическим усилиям по деэскалации и мирному урегулированию.

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Напомним, что ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, обсуждая тревожные перемещения российских войск в сторону границы Украины, подтвердила опасения Вашингтона относительно вероятных намерений Владимира Путина – восстановить Советский Союз.

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Автор: Татьяна Герасименко