После визитов в Украину и РФ Карен Донфрид поедет в Брюссель.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в начале следующей недели посетит Киев и Москву.

Донфрид посетит Киев, Украину, и Москву, Россия, 13-15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками и обсудить наращивание военной мощи России и подтвердить приверженность США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнет, что возможно добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата.

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После этого, 15-16 декабря Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий для достижения дипломатического решения.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения сообщений о нетипичной военной активности России вблизи границ Украины.

Блинкен отметил, что он с нетерпением ожидает встречи на уровне министров иностранных дел в Риге на следующей неделе и диалога по всему спектру вопросов,стоящих перед НАТО, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Автор: Виктория Токарева