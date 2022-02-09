В Украине убеждены, что Германия имеет возможность хотя бы частично изменить свое решение.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в глаза федеральному министру иностранных дел Германии Анналене Бербок во время ее визита в Киев, что в немецком законодательстве нет запрета на поставку оружия Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Этот вопрос чрезвычайно сложный. Новое германское правительство находится под серьезным внутренним и внешним давлением по поводу этой позиции. Я честно сказал Анналене Бербок: ваша позиция несправедлива. И второе: мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и нет никаких юридических запретов на поставки оружия в Украину. Потому это политическое решение. Если это сугубо политическое решение, значит оно может быть, по крайней мере, частично модифицировано", - сказал Кулеба.

Он отметил, что после визита в Киев его немецкая коллега отбыла в Берлин.

"Правительство немецкое уже настрадалось из-за этого вопроса достаточно. Они прекрасно все знают и понимают. Решение за ними. Теперь мы посмотрим, какой шаг они предпримут", - добавил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей оружие.

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Однако глава МИД Бербок и канцлер Олаф Шольц заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.

19 января Украина обращалась в Министерство обороны ФРГ с просьбой предоставить 100 тыс. шлемов и бронежилетов для добровольцев, а также военные корабли и зенитные комплексы. Берлин тогда согласился передать Киеву 5,3 млн евро на полевой госпиталь и 5 тыс. шлемов.

В начале февраля украинское посольство в ФРГ вновь обратилось к немецкому правительству с просьбой о поставках оружия.

По данным издания Süddeutsche Zeitung, Украина просит предоставить ей зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновое оружие, электронные системы слежения, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения, боеприпасы и тому подобное.

Также, как заявлял министр обороны Алексей Резников, Германия блокирует приобретение Украиной летального оружия через агентство NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставке), и Украина просит прекратить эти действия.

Кулеба сообщил о намерении продолжать убеждать Германию предоставить согласие на поставки в Украину военной помощи.