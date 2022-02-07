Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о планах по применению жестких мер против РФ на случай вторжения российских войск в Украину.

Страны Запада готовы понести экономические потери после введения санкций против России, если она решит осуществить дальнейшее вторжение в Украину с применением войск, стянутых к украинским границам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам их переговоров в Киеве.

"Мы пытаемся продолжить диалог с Россией, и поэтому вместе с Соединенными Штатами и НАТО передали письменные ответы, в которых мы дали четко понять, что мяч на стороне Москвы, и от Москвы сейчас зависит разрядка ситуации. И смысл дипломатии заключается в том, чтобы продолжать диалог. И есть абсолютное понимание, что будут последствия, если дело действительно дойдет до дальнейшей агрессии против Украины", - заявила Бербок.

Она сказала, что это общая позиция с Украиной и международными партнерами и друзьями, что свидетельствует об общей сплоченности.

Глава МИД Германии подтвердила безоговорочную поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

"Мы все сделаем для того, чтобы не произошло дальнейшего обострения. Поэтому мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции являются беспрецедентными и скоординированными и запланированы со всеми партнерами. Я еще хочу обратить внимание, что, учитывая тесные связи с партнерами и моей страны, мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", - подчеркнула Бербок.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты и их союзники подготовили список российской элиты, наиболее приближенной к президенту России Владимиру Путину, против которых будут введены санкции в случае вторжения РФ в Украину.

Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения санкций лично против самого Путина.

20 января Бербок заявила о готовности Германии рассмотреть ограничительные меры против газопровода "Северный поток-2" в случае нападения РФ на Украину.

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Напомним, с начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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