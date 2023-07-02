Глава МИД Украины упрекнул венгерского политика.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он упрекнул политика в политическом родстве с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Я уже устал опровергать все эти бессмысленные аргументы", - заявил украинский дипломат в интервью изданию BILD.

По его словам, он не видит в Орбане союзника Путина, но "политическое понимание ситуации очень схоже в офисе венгерского президента, премьер-министра и в Кремле".

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"Я надеюсь, что он все еще является союзником других членов НАТО и ЕС", - отметил Кулеба.

При этом он указал, что Будапешт "отчаянно борется за средства ЕС, чтобы сохранить свою макрофинансовую стабильность и избежать беспорядков в стране".

Последние заявления Орбана - что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подыгрывает президенту РФ Владимиру Путину, чьи войска уничтожают города Украины. 27 июня он даже не смог назвать российского диктатора военным преступником.

Кроме того, венгерский политик заявил, что Украина не является суверенным государством. Также Будапешт постоянно мешает выделению средств Евросоюза для Украины.

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