Виктор Орбан назвал "нелепым и абсурдным" выделение средств для Украины.

Венгрия отвергла планы Европейской комиссии предоставить больше денег Украине. Будапешт не желает вкладывать дополнительные деньги для финансирования возросших расходов на обслуживание долга ЕС.

"Ясно одно: мы, венгры… не будем давать больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предыдущие средства на сумму около 70 млрд евро",- цитирует издание The Guardian премьер-министра Виктора Орбана. "И мы находим совершенно нелепым и абсурдным, что мы должны вкладывать больше денег для финансирования расходов на обслуживание долга по кредиту, по которому мы до сих пор не получили средства, которые мы имеем право получить".

Орбан говорил в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, что Будапешт, как и Польша, не получил средств из фонда восстановления ЕС из-за спора о верховенстве права.

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Агентство Reuters сообщает, что в четверг лидеры ЕС заявили, что возьмут на себя долгосрочные обязательства по укреплению безопасности Украины, поскольку президент Владимир Зеленский призвал их начать работу над новым пакетом санкций против России. Орбан заявил, что почти нет шансов, что страны-члены ЕС одобрят эти финансовые планы, и что начнется "долгая борьба".

Заявления Орбана по ситуации в Украине - последние новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбн всячески подыгрывает российскому диктатору Владимиру Путину, чьи войска уничтожают украинские города. 27 июня венгерский политик даже не называл президента РФ военным преступником.

Кроме того, он заявил, что Украина больше не является суверенным государством.

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