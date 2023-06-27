По мнению советника главы ведомства Михаила Подоляка, соответствующими заявлениями премьер Венгрии откровенно унижает европейские ценности и не уважает свою страну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан втаптывает Венгрию в историческую грязь из-за отстаивания пропагандистских мифов Российской Федерации о войне против Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в микроблоге Twitter, комментируя тезис чиновника о том, что Украина не является суверенным государством.

"Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану пора осознать, что Украина, которая 489 дней яростно обороняет свою свободу, своих детей и их будущее, эффективно противостоя постсоветской неоимперии с замашками исторического серийного убийцы, которая еще вчера яростно пугала своим беззаконием полмира, - является абсолютно субъектной и суверенной в своей политике и решениях...", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что после таких заявлений вопрос заключается в том, насколько субъектным является сам Орбан. Ведь сейчас он скорее защищает пропагандистские мифы РФ, чем откровенно унижает европейские ценности: "Насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втаптывать репутацию собственной страны в историческую грязь...", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Скандальное заявление Орбана о "несуверенной" Украине

Как сообщал УНИАН, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина больше не является суверенным государством. По его убеждению, такой вывод можно сделать из-за зависимости Киева от поддержки стран Запада. Также Орбан утверждает, что Украина, несмотря на уверенность в своей победе, получить ее не сможет.

Раньше Орбан также не хотел называть Путина военным преступником. Премьер-министр Венгрии уверял, что сначала с Москвой нужно идти на мирные переговоры, а потом решать, кто был неправ.

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