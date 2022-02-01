Никто не решает судьбу Украины за ее спиной.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии сессии в Верховной Раде.
Он подчеркнул, что Украине готовы "подставить плечо, а не подножку – и это очень важно, за это мы благодарны нашим партнерам".
Он отметил: "Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, крупных блогеров и Ванги не сбылись". Он подчеркнул, что "никто не решает нашу судьбу за нашими спинами, все едут к нам".
Зеленский подчеркнул, что "мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости".
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Президент отметил, что идет подготовка к мощному финансовому сигналу – подписанию соглашения о свободной торговле с Турцией в течение этих двух дней. Он убежден, что договоренность будет достигнута.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Великобритания, Польша и Украина планируют объявить о создании нового формата сотрудничества между государствами. Об этом будет объявлено во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.