В ближайшие два дня будет подписано соглашение о свободной торговле с Турцией.

Никто не решает судьбу Украины за ее спиной.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии сессии в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что Украине готовы "подставить плечо, а не подножку – и это очень важно, за это мы благодарны нашим партнерам".

Он отметил: "Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, крупных блогеров и Ванги не сбылись". Он подчеркнул, что "никто не решает нашу судьбу за нашими спинами, все едут к нам".

Зеленский подчеркнул, что "мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости".

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Президент отметил, что идет подготовка к мощному финансовому сигналу – подписанию соглашения о свободной торговле с Турцией в течение этих двух дней. Он убежден, что договоренность будет достигнута.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Великобритания, Польша и Украина планируют объявить о создании нового формата сотрудничества между государствами. Об этом будет объявлено во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.