Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подчеркивает, что Украина очень важна для мира и стабильности Черноморского региона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве по итогам первых двусторонних политико-безопасностных консультаций между Украиной и Турцией в новом формате под названием "Квадрига".
"Мы видим, что Украина очень важна для мира и стабильности Черноморского региона. Она наш сосед, который играет важную роль. И мы осуществляем меры во избежание каких-либо провокаций", - сказал Акар.
Он добавил, что деятельность Турции в Черном море соответствует международной Конвенции Монтрё.
"Мы осуществляем всю работу, которая направлена на развитие наших военно-промышленных комплексов, прежде всего, путем объединения наших усилий и возможностей в этой области", - сказал он.
Милитаризация Крыма Россией
18 декабря, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, по имеющейся информации, в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.
2 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО заявили о готовности усилить практическую поддержку Украины и Грузии.
Читайте такжеГенассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию по оккупированному Крыму
В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО проводить больше военных учений на территории Украины.
Весной руководители внешнеполитических ведомств стран НАТО согласовали новые меропирятия по поддержке Украины и Грузии. Речь идет о проведении совместных учений в Черном море, противодействии гибридным формам ведения войны и усилиях по обмену радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве.
Оккупация Крыма Россией
- Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram