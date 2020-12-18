Весной руководители внешнеполитических ведомств стран НАТО согласовали новые меры по поддержке Украины и Грузии.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подчеркивает, что Украина очень важна для мира и стабильности Черноморского региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве по итогам первых двусторонних политико-безопасностных консультаций между Украиной и Турцией в новом формате под названием "Квадрига".

"Мы видим, что Украина очень важна для мира и стабильности Черноморского региона. Она наш сосед, который играет важную роль. И мы осуществляем меры во избежание каких-либо провокаций", - сказал Акар.

Он добавил, что деятельность Турции в Черном море соответствует международной Конвенции Монтрё.

"Мы осуществляем всю работу, которая направлена на развитие наших военно-промышленных комплексов, прежде всего, путем объединения наших усилий и возможностей в этой области", - сказал он.

Милитаризация Крыма Россией

18 декабря, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, по имеющейся информации, в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.

2 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО заявили о готовности усилить практическую поддержку Украины и Грузии.

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В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО проводить больше военных учений на территории Украины.

Весной руководители внешнеполитических ведомств стран НАТО согласовали новые меропирятия по поддержке Украины и Грузии. Речь идет о проведении совместных учений в Черном море, противодействии гибридным формам ведения войны и усилиях по обмену радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве.

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Виталий Саенко