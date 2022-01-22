Трасс подчеркнула, что кризис в Восточной Европе имеет значение для всего мира.

В Британии презентовали карту потенциального союза / фото twitter.com/DmytroKuleba

Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Британия рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной.

Об этом она сказала во время брифинге 21 января.

"Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Мы также настаиваем на альтернативных поставках энергоносителей, чтобы страны меньше зависели от российского газа", – сказала она.

Она добавила, что сторонам надо все активизировать: "Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации".

Трасс подчеркнула, что кризис в Восточной Европе имеет значение для всего мира.

"Угроза свободы, демократии и верховенства права имеют не только региональный, но и глобальный характер. И поэтому мы должны ответить вместе", - отметила министр.

В свою очередь, Совет по геостратегии Великобритании в Twitter опубликовал карту такого потенциального геополитического союза.

"Выступая сегодня в Институте Лоуи, министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс очертила в общих чертах формирование нового "трехстороннего" союза между Британией, Польшей и Украиной. Как выглядит этот новый союз? И каково его геостратегическое значение? Показываем на этой полезной карте", - пояснили в Раде.

На представленной карте темно-синим изобразили британско-польско-украинский союз, серым – НАТО, красным – враждебные государства (Россия и Беларусь).

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