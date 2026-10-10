'Мы это запомним': Трамп закатил скандал из-за Нобелевской премии мира

Трамп раскритиковал Норвегию за это решение.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира за 2026 год и раскритиковал Норвегию за это решение.

Как пишет The Guardian, на митинге в штат Нью-Трамп значительную часть своей речи посвятил возмущениям и высказыванию претензий к Нобелевскому комитету.

"Соединенные Штаты Америки в моем лице – как вашего президента – должны были получить Нобелевскую премию мира, но не получили ее. И это несмываемое пятно на репутации Норвегии и тех людей, которые приняли столь позорное и унизительное решение", – заявил Трамп.

Видео дня

Он назвал представителей комитета "врагами цивилизации" и пригрозил, что "не забудет" это решение.

"Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована кучкой радикальных идеологов, выступающих против демократии и являющихся, по сути, врагами цивилизации. Мы не забудем, Норвегия, что вы не присудили нам эту премию", - заявил он.

Трамп также заявил, что он урегулировал восемь войн.

"Я на постоянной основе предотвращаю войны между Южной и Северной Кореей, Японией и Северной Кореей, Китаем и Тайванем, а также конфликты в ряде других "горячих точек"… Путин говорил, что пытался урегулировать отношения между Азербайджаном и Арменией на протяжении 10 лет, но не смог этого сделать. Я же добился этого за два дня", - заявил он.

При этом он добавил, что "вот-вот" урегулирует еще две войны: с Ираном и конфликт между Россией и Украиной.

"Кроме того, я не дал Ирану получить ядерное оружие и взорвать весь Ближний Восток – а в конечном счете и территории далеко за его пределами, включая Европу и, возможно, США, – и я спас больше жизней, чем кто-либо в истории", – заявил Трамп.

При этом он возмутился тем, что Нобелевскую премию присудили "либералу из ООН, о котором никто никогда не слышал".

"Нобелевскую премию мира присудили человеку, о котором я никогда не слышал. Никто о нем не слышал. Это какая-то загадочная личность", - заявил Трамп.

Нобелевская премия мира-2026

В этом году премию мира получила Наванетхем Пиллей из Южно-Африканской Республики (ЮАР). В 2003–2008 годах она занимала должность судьи Апелляционной палаты МУС.

а всегочерез несколько часов после этого Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда.

Вас также могут заинтересовать новости: