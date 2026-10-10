Украина нанесла удар по российскому НПЗ и ключевому мосту

Проектная мощность НПЗ составляет около 2,5 млн тонн в год.

Украинские дроны в ночь на субботу, 10 октября, поразили нефтеналивной терминал в российском городе Ростов-на-Дону. На месте удара вспыхнул масштабный пожар. Об этом пишет "Милитарный".

Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку БПЛА на регион и пожар в городе.

Отмечается, что дроны поразили нефтеналивной терминал Новошахтинского НПЗ – "Нефтеналивной терминал НЗНП", который ранее назывался "Юг Руси".

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Пострадавший терминал расположен в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Его используют для перевалки нефтепродуктов на экспорт, обеспечения российской армии топливом и получения валютных поступлений. Проектная мощность объекта составляет около 2,5 млн тонн в год.

Предыдущий удар по нефтеналивному терминалу был нанесен 9 июля 2026 года.

Губернатор также сообщил о повреждении железнодорожного моста, что привело к остановке движения в обоих направлениях.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что поврежденный мост является одним из ключевых в обеспечении российской группировки. Также, по его словам, были повреждены два судна в порту Азов.

"Этот мост – номер 2 по степени важности. Если мост (он, кстати, двойной – автомобильно-железнодорожный) выйдет из строя и будет уничтожен мост номер один, россиянам придется очень тяжело с логистикой в Донецкой области", – написал Андрющенко.

Удары по российским НПЗ – другие новости

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Омске. Омский НПЗ является крупнейшим в России и способен перерабатывать 22,23 млн тонн нефти в год.

9 октября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в российской Ухте, Республика Коми, который расположен почти в двух тысячах километров от государственной границы Украины.

Издание Axios сообщало, что представители США на переговорах с украинской делегацией пригрозили прекратить передачу Украине разведданных, если Киев продолжит игнорировать просьбы Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ.

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