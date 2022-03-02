Глава МИД отмечает, что Украина готова к переговорам, но не будет принимать никаких российских ультиматумов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что пока неизвестно, когда состоится второй раунд переговоров с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил во время онлайн-брифинга в социальной сети Facebook.

"Первый раунд переговоров состоялся, зрады никакой не было. Требования россиян, в принципе, остаются неизменными. Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны, по сути объявляя нам войну. Сейчас мы готовы к переговорам, готовы к дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы к принятию любых российских ультиматумов", - сказал Кулеба.

По словам министра, "когда состоятся новые переговоры - пока неизвестно".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на белорусско-украинской границе прошли переговоры между представителями Украины и РФ относительно немедленного прекращения огня и отвода войск с территории Украины.

В Офисе президента Украины заявили, что первый раунд переговоров состоялся с целью нахождения точек соприкосновения, а второй должен состояться в ближайшее время.

1 марта президент Владимир Зеленский заявил, что "не чувствует конкретики" от первого раунда переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации. Также глава государства подчеркнул, что Россия должна перестать бомбардировать украинские города до того момента, как могут начаться содержательные переговоры по режиму прекращения огня.

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