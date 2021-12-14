Глава МИД подчеркнул, что если дипломатия будет ограничиваться только словами - то потерпит неудачу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что ожидает от президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена действий, а не слов, потому что США могут укрепить украинскую армию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам.

"Я уверен, что дипломатия высокого уровня может предотвратить следующую волну российской агрессии против Украины, если эта дипломатия будет основываться не только на словах, но и на деле, последствия которой Россия будет понимать и учитывать в ее расчетах относительно зарубежной политики или в военных расчетах", - подчеркнул Кулеба.

"Если дипломатия ограничивается только словами, она терпит неудачу. Это четко ясно и Путин понимает это. Он испытывает Запад и как далеко Запад может уйти в сдерживании России", - сказал глава МИД.

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Также министр прокомментировал неготовность США размещать американских солдат в Украине.

"Я уверен в украинской армии и в украинском обществе. Мы знаем, как воевать в этой войне. Наши солдаты воюют в ней семь лет подряд. Поэтому мы имеем украинских солдат на передовой, но Соединенные Штаты и другие партнеры могут сделать так, чтобы помочь украинским солдатам воевать в этой войне, а именно: укреплять наши возможности, присылать нам соответствующее оборонительное вооружение и военные технологии", - заявил Кулеба.

Что предшествовало

7 декабря советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан по итогам переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина заявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь.

В то же время, 8 декабря президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность отправки в Украину американских войск в одностороннем порядке.

В декабре источники NBC News сообщили, что администрация Байдена отложила дополнительную военную помощь на 200 миллионов долларов, чтобы дать возможность дипломатам снизить напряженность со стороны России.

В пакет должен был войти груз с оружием и техникой для Вооруженных сил.

В то же время, по словам одного из собеседников, есть много других вариантов дальнейшей поддержки ВС Украины, что включает, в том числе крупный пакет помощи, если Россия вторгнется.

Говоря о дополнительной военной помощи Киеву в случае наступления на Украину на прошлой неделе, советник по нацбезопасности Джейк Салливан, убеждает источник телеканала, имел в виду именно больший пакет помощи, чем анонсированный на 200 млн долларов.

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Автор: Виталий Саенко