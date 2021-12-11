Помощь приостановили, чтобы дать возможность дипломатам снизить напряженность со стороны России.

В США подготовили пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов, однако администрация Байдена воздержалась от ее доставки, несмотря на призывы некоторых законодателей.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники.

В то же время, по словам одного из собеседников, есть много других вариантов дальнейшей поддержки ВС Украины, что включает, в том числе крупный пакет помощи, если Россия решится на вторжение.

Говоря о дополнительной военной помощи Киеву в случае наступления на Украину, советник по нацбезопасности Джейк Салливан, убеждает источник телеканала, имел в виду именно больший пакет помощи, а не анонсированный на 200 млн долларов.

Как пишет издание, груз с оружием и техникой задерживают, чтобы дать возможность дипломатам снизить напряженность со стороны России, и для сохранения рычагов влияния на Кремль.

"Пакет с меньшей помощью лежал на столе президента примерно три-четыре недели", – сказал информированный собеседник.

Читайте такжеЗеленский: украинское судно "ничего" не нарушало в Азовском мореОжидалось, что на прошлой неделе будет одобрен и объявлен меньший пакет в размере 200 миллионов долларов, однако вместо этого Белый дом решил отложить принятие окончательного решения.

Неизвестно, включает ли предлагаемый пакет на 200 миллионов долларов запрошенные МО Украины системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты Javelin, средства радиоэлектронного противодействия, модернизированные артиллерийские боеприпасы и др.

Ни Белый дом, ни Банковая ситуацию телеканалу не комментировали.

Накануне 22 члена Палаты представителей написали письмо Байдену, в котором призвали ускорить выделение Украине военной помощи: "Для максимального сдерживания крайне важно, чтобы по крайней мере некоторую военную помощь – Stinger, Javelin, противокорабельные ракеты – доставили срочно. Украина должна быть оснащена инструментами, необходимыми для защиты себя от российской агрессии".

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Читайте также"С этой Украиной все понятно": Зеленский рассказал о цинизме некоторых политиковПозже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская