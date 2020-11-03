Тупицкий отметил, что КСУ не закрывал реестр электронных деклараций для общего доступа.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий призывает президента Владимира Зеленского отбросить эмоции и урегулировать конституционный кризис правовым путем.

Об этом председатель КСУ заявил в интервью телеканалу «Прямой».

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«Я обращаюсь к президенту страны, к уполномоченному по правам человека: давайте отбросим эмоции, потому что жизнь и здоровье людей важнее всего. Кровь может захлестнуть страну», - сказал Тупицкий.

Также он добавил, что предложил «соответствующим субъектам обратиться в Конституционный суд относительно разъяснения решения относительно декларирования».

Тупицкий отметил, что КСУ не закрывал реестр электронных деклараций для общего доступа и принятое решение касается только защиты независимости судебной власти.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ. В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк