По словам Подоляка, юридическая команда президента Зеленского тщательно посчитала все варианты развития ситуации и "выбрала только самый оптимальный".

Советник руководителя Офиса президента Украины по коммуникациям Михаил Подоляк уверен, что депутаты должны проголосовать результативно за президентский законопроект относительно Конституционного суда, поскольку иного выхода, как тотально перезагрузить КСУ, точно нет.

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Об это он заявил в комментарии УНИАН.

По словам Подоляка, президент быстро оценил риски, которые связаны с нынешним составом Конституционного суда.

"И быстро инициировал оптимальные шаги, которые должны, по идее, купировать кризис в зародыше", - отметил советник.

Он напомнил, что вчера, 29 октября, Совет национальной безопасности и обороны дал политико-правовую оценку ситуации.

"Сегодня утром вышла уже улица. Чуть позже депутаты должны проголосовать результативно за президентский законопроект", - добавил Подоляк.

"КСУ в нынешнем составе точно не отображает изменения, которые произошли за последний год в нашей политической элите. Почти все члены КСУ поставлены туда двумя предыдущими президентами. И потому иного выхода, как тотально перезагрузить КСУ, точно нет", - подчеркнул он

Несомненно, по словам Подоляка, юридическая команда президента Зеленского тщательно посчитала все варианты развития ситуации и "выбрала только самый оптимальный".

Предложение Зеленского о прекращении полномочий КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

Документ определен как неотложный.

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В тексте законопроекта говорится, в частности, о том, что решение КС от 27 октября является ”ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов”.

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Законопроектом предусмотрено, что нормы по е-декларировании будут действовать в том же объеме, что и до решения КСУ.

Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

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Автор: Константин Гончаров