Председателем комитета является министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Президент Владимир Зеленский создал оргкомитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита «Крымской платформы».

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«Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» размещен на официальном сайте главы государства.

Председателем организационного комитета является министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности «Крымской платформы».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны должен подготовить проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Правительству поручено: разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы; разработать и обеспечить выполнение первоочередных мер по развитию крымскотатарского языка, в частности по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики; обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах, осуществляемых для развития крымскотатарского языка, в том числе в контексте провозглашенного Генассамблеей ООН на период 2022-2032 годов международного десятилетия языков коренных народов и на площадке постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

Крымская платформа: что известно

23 сентября 2020 года Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - уровень неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы, будет создана экспертная сеть.

Саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

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Автор: Тамара Отовская