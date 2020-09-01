Нардеп Иван Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября.

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.

Согласным данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

Читайте такжеТимошенко находится в критическом состоянии - депутат

Тимошенко заразилась коронавирусом: что известно

О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа.

Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"- сообщила пресс-секретарь.

По данным СМИ, вместе с Тимошенко COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.

Пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии и получает интенсивный курс терапии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН