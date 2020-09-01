Положительный результат теста Крулько получил в понедельник / фото УНИАН
Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По его словам, результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.
Согласным данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.
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- О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа.
- Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
"Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"- сообщила пресс-секретарь.
- По данным СМИ, вместе с Тимошенко COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.
- В некоторых СМИ появилась информация о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.
- Пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии и получает интенсивный курс терапии.
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