Положительный результат теста Крулько получил в понедельник / фото УНИАН

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.

Согласным данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

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"Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"- сообщила пресс-секретарь.

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Автор: УНИАН