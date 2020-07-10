Украина изучает опыт Испании в борьбе с пандемией COVID-19 – совещание у Зеленского

В Украине наблюдается положительная тенденция в динамике выздоровевших.

Украина изучает опыт Испании по реагированию на новые вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом президента Украины Владимира Зеленского проинформировали во время традиционного селекторного совещания.

Главе государства сообщили, что наблюдается положительная тенденция в динамике выздоровевших от COVID-19. Сегодня зафиксировано 1016 случаев выздоровления, тогда как новых больных - 819.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что изучается иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией.

Он добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мер, и отметил опасность использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах.

Национальная полиция сообщила, что составила 194 протокола за нарушение карантина в общественных заведениях.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 10 июля зарегистрировано 52 тыс. 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 345 летальных, 24 тыс. 800 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 819 новых случаев.

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