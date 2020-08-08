Зеленский поручил Шмыгалю мобилизовать Кабмин из-за антирекорда по COVID-19

Среди прочего, Кабмин должен пересмотреть режим работы КПВВ на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополя.

Президент Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю мобилизовать правительство после зафиксированного крупнейшего суточного прироста новых больных коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский приказал премьеру, в частности, безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Кроме того, медиков должны полностью обеспечить средствами индивидуальной защиты и усилить контроль за соблюдением карантина.

Кабмин должен пересмотреть режим работы КПВВ на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополя.

«Украина может мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, у которой могут быть страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1489 человек. Это новый антирекорд по количеству зарегистрированных больных в сутки.

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