По мнению главы государства, если не восстановить доверие общества к КСУ, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и обсудил с депутатами необходимость перезагрузки Конституционного суда.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский во время заседания призвал фракцию поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КСУ.

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По мнению главы государства, если не восстановить доверие общества к Конституционному суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров.

Зеленский отметил, что невозможно возобновить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного суда.

«Любое новое решение парламента, которое попытается возобновить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном суде», - сказал президент.

По его словам, в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона будет абсурдным и не будет иметь силы.

«Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда», - подчеркнул Зеленский.

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Также он призвал народных депутатов из фракции «Слуга народа» быть ответственными во время голосования за проект государственного бюджета на 2021 год. Глава государства заявил, что госбюджет должен быть принят вовремя.

Он считает, что депутаты из фракции «Слуга народа» должны напомнить украинцам, что они являются современными политиками нового типа.

КСУ против антикоррупционной реформы: что происходит

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без такой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Также 29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия всего состава Конституционного суда со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Тамара Отовская