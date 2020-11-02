В частности, президент напомнил Тупицкому о важности Высшего антикоррупционного суда, земельной реформы и банковской реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не боится политического кризиса, и очертил для председателя Конституционного суда Александра Тупицкого "красные линии", которые нельзя переходить.

Об этом глава государства сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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"Что касается политического кризиса - я этого не боюсь. Я поступал как президент, защищая государство Украина. Это первое. Второе, что касается узурпации власти - я никого из этих судей полтора года не знал. Я не видел, я не знал их фамилий. Я не общался. Я общался только с председателем Конституционного суда, и это правда, которому я сказал, - есть красные линии для украинского общества, если мы не хотим вернуться из-за ваших решений назад на 10 лет в прошлое", - подчеркнул Зеленский.

В частности, речь идет о важности реформ, касающихся Высшего антикоррупционного суда, земельной реформы и банковской реформы.

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КСУ против антикоррупционной реформы: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Также 29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия всего состава Конституционного суда со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Виталий Саенко