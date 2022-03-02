Конституционный суд Украины принял решение о прекращении действия Меморандума о сотрудничестве между Конституционным судом Украины и Конституционным Судом Республики Беларусь.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте КСУ.
"Прекратить действие Меморандума о сотрудничестве между Конституционным судом Украины и Конституционным судом Республики Беларусь от 22 июля 2008 года", - говорится в постановлении.
Как отмечается в тексте постановления, причиной прекращения сотрудничества является то, что с 24 февраля 2022 года вооруженная агрессия против Украины осуществляется также с территории Республики Беларусь.
"Конституционный Суд Республики Беларусь является одним из институтов системы органов государственной власти Республики Беларусь, решения, действия и бездействие которых способствуют осуществлению вооруженной агрессии против Украины с территории Республики Беларусь. Поэтому дальнейшее продолжение любых отношений между Конституционным Судом Украины и Конституционным Судом Республики Беларусь не является возможным", - говорится в постановлении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.