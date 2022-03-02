Причиной прекращения сотрудничества является осуществление с 24 февраля 2022 года вооруженной агрессии против Украины также с территории Республики Беларусь.

Конституционный суд Украины принял решение о прекращении действия Меморандума о сотрудничестве между Конституционным судом Украины и Конституционным Судом Республики Беларусь.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте КСУ.

"Прекратить действие Меморандума о сотрудничестве между Конституционным судом Украины и Конституционным судом Республики Беларусь от 22 июля 2008 года", - говорится в постановлении.

Как отмечается в тексте постановления, причиной прекращения сотрудничества является то, что с 24 февраля 2022 года вооруженная агрессия против Украины осуществляется также с территории Республики Беларусь.

"Конституционный Суд Республики Беларусь является одним из институтов системы органов государственной власти Республики Беларусь, решения, действия и бездействие которых способствуют осуществлению вооруженной агрессии против Украины с территории Республики Беларусь. Поэтому дальнейшее продолжение любых отношений между Конституционным Судом Украины и Конституционным Судом Республики Беларусь не является возможным", - говорится в постановлении.

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