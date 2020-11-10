Глава Верховной Рады верит, что политические силы в парламенте не будут блокировать работу в вопросе выхода из конституционного кризиса.

Через неделю Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты, которые позволят урегулировать кризис вокруг Конституционного суда

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире на одном из телеканалов.

Разумков считает, что на следующей пленарной неделе, которая в соответствии с календарным планом будет работать в сессионном режиме с 17 по 20 ноября, парламент рассмотрит все законопроекты, которые "позволят решить вопрос с одной стороны, а с другой стороны дадут возможность и фактически урегулировать кризис вокруг Конституционного суда".

"Парламент то, что будет зависеть от парламента будет делать. И если мы говорим об изменениях в законодательство, то также есть законопроекты, которые, я думаю, будут рассматриваться на следующей неделе", - подчеркнул он.

Разумков надеется, что в течение этой недели комитеты ВРУ рассмотрят законопроекты "и главные, и альтернативные". Он надеется, что и "народные депутаты, разные партии будут понимать ответственность не политическую, а стратегическую в своих действиях и не будут ставить свои политические амбиции выше интересов государства". Разумков верит, что они не будут блокировать работу парламента в вопросах выхода из конституционного кризиса.

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Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы об е-декларировании, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются Разумков и члены различных фракций парламента, в частности "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа".

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Автор: Надя Пришляк