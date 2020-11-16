Верховная Рада на этой неделе не рассмотрит ни один законопроект о Конституционном суде.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылками на источники в разных фракциях парламента.
По данным издания, ни законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске КСУ, ни законопроект главы парламента Дмитрия Разумкова о восстановлении функций НАПК не будут рассматривать на этой пленарной неделе. После согласительного совета в понедельник, 16 ноября, была опубликована повестка дня Рады — там нет ни одного закона о КСУ.
«У "слуг" внутри конфликт. Голосов у закона Зеленского нет, а Офис делает все, чтобы закон Разумкова также не голосовали. Все выходные лидеры СН обзванивали другие фракции и предлагали вообще не проводить заседание, мол, Разумков и Стефанчук больные», — заявил собеседник УП.
Единственное заседание Рады на этой неделе пройдет во вторник. По словам народного депутата от Голоса Ярослава Железняка, со среды парламент может работать в комитетах. В этом случае рассмотрение вопроса о скандальном решении КСУ отложат до следующей пленарной недели, то есть 1 декабря.
«Пока не видно, чтобы Офис пытался решить кризис. Коммуникации с Разумковым нет. И на этой неделе в рассмотрение законов о КСУ заходить не будут», — заявил источник, близкий к главе парламента.
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Конституционный кризис в Украине
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- 2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4304, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности,"ЕС", "Голос" и "Слуга народа".
- 4 ноября депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила, что с целью выхода из конституционного кризиса парламентарии разработали законопроект, которым, среди прочего, предлагают определять законом процедуры рассмотрения в Конституционном суде дел, в настоящее время эти процедуры предусмотрены регламентом суда. Также, по ее словам, депутаты работают над разработкой законопроекта О Конституционном производстве.
- Разумков заявлял, что Верховная Рада с 17 по 20 ноября рассмотрит законопроекты, что позволят урегулировать кризис вокруг КС.
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