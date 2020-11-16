Ни законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске КСУ, ни законопроект главы парламента Дмитрия Разумкова о восстановлении функций НАПК не будут рассматривать на этой пленарной неделе.

Верховная Рада на этой неделе не рассмотрит ни один законопроект о Конституционном суде.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылками на источники в разных фракциях парламента.

По данным издания, ни законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске КСУ, ни законопроект главы парламента Дмитрия Разумкова о восстановлении функций НАПК не будут рассматривать на этой пленарной неделе. После согласительного совета в понедельник, 16 ноября, была опубликована повестка дня Рады — там нет ни одного закона о КСУ.

«У "слуг" внутри конфликт. Голосов у закона Зеленского нет, а Офис делает все, чтобы закон Разумкова также не голосовали. Все выходные лидеры СН обзванивали другие фракции и предлагали вообще не проводить заседание, мол, Разумков и Стефанчук больные», — заявил собеседник УП.

Единственное заседание Рады на этой неделе пройдет во вторник. По словам народного депутата от Голоса Ярослава Железняка, со среды парламент может работать в комитетах. В этом случае рассмотрение вопроса о скандальном решении КСУ отложат до следующей пленарной недели, то есть 1 декабря.

«Пока не видно, чтобы Офис пытался решить кризис. Коммуникации с Разумковым нет. И на этой неделе в рассмотрение законов о КСУ заходить не будут», — заявил источник, близкий к главе парламента.

Читайте такжеКадровые перестановки: президент анонсировал решение проблемы с Конституционным судом

Конституционный кризис в Украине

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4304, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности,"ЕС", "Голос" и "Слуга народа".

4 ноября депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила, что с целью выхода из конституционного кризиса парламентарии разработали законопроект, которым, среди прочего, предлагают определять законом процедуры рассмотрения в Конституционном суде дел, в настоящее время эти процедуры предусмотрены регламентом суда. Также, по ее словам, депутаты работают над разработкой законопроекта О Конституционном производстве.

Разумков заявлял, что Верховная Рада с 17 по 20 ноября рассмотрит законопроекты, что позволят урегулировать кризис вокруг КС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора