Законопроект отвергает предложения России по мораторию на развертывание в Европе ракет средней дальности.

Республиканцы Сената США намерены внести на рассмотрение законопроект, который объявит Украиной страной "НАТО плюс" и предусматривает проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Голос Америки.

Статус страны НАТО+ позволит США обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже Украине некоторых американских оборонных услуг и товаров.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния РФ и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – отметил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.

Читайте такжеВ Байдена предостерегают от возможной дезинформации РФ о переговорах в ЖеневеЗаконопроект предусматривает также военную и дипломатическую поддержку Украины в условиях российской агрессии и немедленное введение санкций против "Северного потока-2".

Законопроект отвергает предложения России по мораторию на развертывание в Европе ракет средней дальности и требует, чтобы США официально определились, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности, противовоздушной и противокорабельной оружия, необходимого для сдерживания России.

Блокирование поставок оружия Украине через НАТО

В декабре министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России.

"Они строят газопровод "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонительное вооружение. Это достаточно несправедливо", - отметил Резников.

Этому предшествовало заявление, сделанное бывшим главой МИД ФРГ Хайко Маасом в июне 2021 года. Министр заявил, что поставки в Украину оружия немецкого производства могут негативно повлиять на переговоры с РФ о необходимости проведения встреч в "нормандском формате".

По данным BILD, по инициативе Меркель Германия наложила вето на продажу Украине антидроновых ружей и противоснайперских систем через агентство НАТО по поддержке и поставкам.

Нынешний министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что Берлин ищет другие варианты деэскалации РФ: "Наш приоритет сейчас - это предотвращение дальнейшего обострения. Этого можно достичь только с помощью дипломатии в "нормандском формате" и через Совет НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ".

Вас также могут заинтересовать новости: