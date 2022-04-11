Законодательно определяется, что такое "государство-террорист".

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде Украины принять закон о запрете символики военного вторжения России Z и V.

Об этом сообщила народный депутат Украины Евгения Кравчук в Facebook.

По ее словам, рекомендуется принять во втором чтении в целом законопроект "О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, которая используется вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины" (7214).

"Законопроект дает законодательное определение таким терминам, как "государство-террорист", "пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста", "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украине"; устанавливает запрет распространения пропаганды и символики военного вторжения", - рассказала Кравчук.

Ранее Рада признала Z и V символами военного вторжения РФ

1 апреля Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта 7214 в первом чтении.

Им парламент признает буквы Z и V символикой военного вторжения России в Украину, а Россию - государством-террористом.

Согласно законопроекту, эти буквы предлагается признать символикой вторжение России в Украину, поскольку ими обозначается военная техника агрессора.

Законопроектом Россию предлагается признать государством-террористом, одной из целей политического режима которой является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных районах Украины.

Законопроектом предлагается запретить любую пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения.

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