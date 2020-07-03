Постоянные распри и конфликты: Криклий рассказал, почему уволил скандальную Клитину

По словам министра, он лично озвучивал ей причину.

Александра Клитина работала в министерстве инфраструктуры и отвечала за европейскую интеграцию, к «Укрзализныце» отношения не имела. Причину увольнения она знает.

Читайте такжеДепутаты думают только "о членах": скандальная экс-чиновница Клитина опозорилась в прямом эфире (видео)Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает 112.ua.

«Госпожа Клитина хайп действительно умеет делать. Она выполняла директивы, приводила их в соответствие и т. д. И мы наконец этот процесс завершили. Почему я увольнял, я ей лично озвучивал. Довольно конфликтное было поведение в коллективе, это вызвало определенные трудности, чтобы команда была на одной волне, работала результативно. А мы в постоянных распрях тратили много энергии», – рассказал Криклий.

По его мнению, поведение Александры Клитиной – это какая-то попытка построить политическую карьеру.

«Я не буду реагировать… Я всем желаю успеха, каждый это делает разными способами – кто-то более консервативно, кто-то пытается радикальные форматы изобретать», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Клитина на днях объявила о создании своей партии. И сделала она это в провокационной манере – чиновница записала видеообращение в откровенном купальнике.

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