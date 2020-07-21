Кличко перевел на фирму "смотрящего" Комарницкого еще 400 млн гривен - нардеп

Мер Киева Виталий Кличко перевел на фирму "смотрящего" за столицей Дениса Комарницкого еще 400 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Гео Лерос.

“В день, когда у Зеленского спросили про «смотрящего» за Киевом, Кличко своим распоряжением выделил Комарницкому ещё 400 млн грн! Я хочу напомнить, что буквально недавно Денис Бигус на камеру рассказал Кличко про схему “Эко-Буд-Трейда”, где преступным способом эта прокладка стала победителем тендера на строительство моста на 6 млрд грн, а всего для компаний из орбиты Комарницкого отдано подрядов на 13 млрд грн, на что мэр ответил, что впервые об этом слышит и «давайте вместе разоблачать и наказывать»! Короче, наказал выделив ему ещё 400 млн грн!” - возмутился Лерос.

Он уточнил, что для перевода денег на фирму Комарницкого, Кличко снял финансирование с других городских объектов. Согласно приведенному им документу КГГА, в частности, средства были сняты со строительства Большой окружной и реконструкции Шулявского моста.

“Подведу итог: Кличко снял 387 млн грн с одних объектов строительства в городе и назначил платеж на подконтрольную Комарницкому компанию “Эко-Буд-Трейд” согласно распоряжения КГГА №1041 “О перераспределении расходов бюджета города Киева, предусмотренных Департаменту транспортной инфраструктуры на 2020 год”, - констатировал парламентарий.

Нардеп напомнил, что ранее правоохранители провели обыски у Комарницкого, однако его о них заранее предупредили.

“Венедиктова отказывается провести служебное расследование по факту встречи 5 апреля 2020 года её подчиненного - киевского прокурора Стояновского- со «смотрящим» Киева возле ресторана «Велюр», а после и вовсе сливает Комарницкому информацию о предстоящих у него обысках. Новые лица пришли…” - резюмировал Гео Лерос.

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