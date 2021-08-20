По словам секретаря Совбеза, таких полномочий у них нет.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у СНБО нет полномочий снимать городского голову Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение, что якобы на заседании Совета нацбезопасности и обороны мы можем снимать Кличко? Полномочий снимать Кличко с должности у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Кабинет министров занимается своим делом. Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании Совета безопасности и обороны, мы можем обратить внимание на состояние дел, которое есть в городе Киеве. Мы можем обратить внимание – у нас очень большой вопрос по воде, которая есть сегодня в водопроводах Киева. Этот вопрос, который крайне болезненный, является крайне важным, и мы уже дважды проводили совещания с представителями Киевской городской государственной администрации по этому поводу", – сказал Данилов.

В частности, он отметил, что все слышали о станции очистки воды Бортничи (Бортническая станция аэрации (БСА).

"Где станция? Неизвестно. Годы идут, а станции нет. И много других вопросов", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что всем надо выполнять свои обязанности и тогда никого на заседание СНБО не будут звать.

Читайте такжеСНБО ввел санкции против Шария, его жены и главреда "Страны" Гужвы"Где станция? Неведомо. Годы идут, а станции нет. И много других вопросов", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что всем надо выполнять свои обязанности и тогда никого на заседание СНБО не будут звать.

Накануне СМИ сообщали, что сегодня на СНБО может рассматриваться вопрос об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

Кличко пригласили на заседание СНБО, но он сказал, что не уйдет. В социальной сети Facebook он сообщил, что не сможет посетить заседание СНБО, поскольку будет участвовать в заседании Ассоциации городов Украины.

Автор: Виталий Саенко