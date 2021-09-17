Также Кива словесно оскорбил однопартийца.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива озвучил новые обвинения в адрес своих партийных коллег.

На этот раз Кива назвал фамилию человека, которому якобы с молчаливого согласия Бойко продали место в партии.

Об этом Кива рассказал в комментарии Telegram-каналу "Шептун", передает Depo.ua.

По словам Кивы, за продажей мест в партии стоит председатель Полтавской областной организации партии Олег Сазонов. Именно он, как утверждает нардеп, с молчаливого согласия Юрия Бойко и Сергея Левочкина сорвал регистрацию и участие партии ОПЗЖ в своем регионе.

"Сделал это в пользу политических оппонентов и бизнесмена Юрия Кобченко — местного царька-агрария, с которыми Сазонов зарабатывает деньги", — заявил Кива.

Также он словесно оскорбил однопартийца.

"Этот партийный коммерсант Сазонов и **** свою готов будет продать, если цену дадут приемлемую", — сказал Кива.

К слову, Юрий Бойко, который и стал главным действующим лицом скандала, до сих пор не отреагировал на обвинения своего однопартийца.

Напомним, скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива обратился к одному из руководителей партии Юрию Бойко с претензиями относительно будущих местных выборов на Полтавщине. Однопартийца он обвинил в коррупции и торговле местами в партии.

Автор: Григорий Бондарь