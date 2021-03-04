На поведение депутата пожаловался сам журналист, а также несколько нардепов.

Комитет Рады по вопросам депутатской этики не нашел правовых оснований для наказания депутата ОПЗЖ Ильи Кивы за его неэтичное общение с журналистом проекта расследований Bihus.info Данилом Мокриком.

Об этом сообщает Честно.

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Отмечается, что члены комитета пришли к выводу, что Регламент ВРУ не предусматривает порядка урегулирования конфликта между нардепом и другим лицом, который имел место за пределами сессионного зала. Если бы подобная ситуация возникла между двумя народными депутатами, виновника могли бы наказать недопуском до максимум пяти пленарных заседаний.

Комитет лишь ограничился напоминанием Киве о необходимости соблюдения норм морали и уважения к окружающим.

"Обратить внимание народного депутата Украины Кивы на недопустимость действий, заявлений и поступков, компрометирующих народного депутата, избирателей, Верховную Раду, государство, и на необходимость неукоснительного соблюдения при выполнении своих полномочий требований Конституции Украины, закона "О статусе народного депутата Украины", Регламента Верховной Рады и других законов Украины, соблюдения присяги народного депутата, общепризнанных норм морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан", – говорится в решении комитета", – говорится в решении.

Что произошло

Месяц назад между Ильей Кивой и Данилом Мокриком произошла словесная перепалка. Депутат ОПЗЖ неадекватно отреагировал на вопрос журналиста об отмывании денег его фиктивными фирмами.

"Я знаю одно: что ваш руководитель – п*дарас и провокатор (...) У меня нет никаких открытых дел. Вы приспешником п*дараса (...) Вы занимаетесь всего лишь дешевым п*дижем и провокацией. И к журналистике это... В смысле? Потому что я неуважительно к вам отношусь", – продолжал Кива.

На поведение депутата пожаловался сам журналист, а также несколько нардепов.

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Автор: УНИАН