КНР назвала США "виновником" кризиса, мол, Вашингтон "подливает масло".

Китай выразил несогласие с санкциями против России и раскритиковал США за разжигание "украинского кризиса". Поддержка расширения НАТО якобы не оставила Путину других вариантов.

Об этом сообщает Bloomberg.

В МИД КНР в среду заявили, что не считают санкции "лучшим способом решения проблем".

Пресс-секретарь министерства Хуа Чуньин также раскритиковала США и НАТО за размещение наступательного вооружения недалеко от России. И поставила мировым лидерам риторический вопрос: "задумывались ли они когда-нибудь о последствиях".

Хуа назвала США "виновником" кризиса, мол, Вашингтон "подливает масло".

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину: в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.