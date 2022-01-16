Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил "надлежащим ответом" России, если подтвердится, что именно оттуда координировалась атака на правительственные сайты в Украине.
Об этом шла речь в его интервью телеканал CBS.
Салливан отметил, что кибератаки могут быть частью усилий России по эскалации ситуации в Украине. Об этом известно уже несколько месяцев и США работают с украинским правительством над усилением защиты.
"Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", — сказал он.
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Советник президента США говорит, что его "нисколько не удивит", если организатором атаки, которая произошла с 13 на 14 января, окажется Россия.
"Если выяснится, что Россия осуществляет кибератаки против Украины, и если это продолжится в будущем, мы будем работать с нашими союзниками над должным ответом", - заверил он.
Атака на правительственные сайты Украины: что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января осуществили хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности - Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов появились сообщения провокационного характера.
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.
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В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года. По данным Госспецсвязи, во время кибератаки пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за этой кибератакой стоит Россия. Причастность спецслужб РФ к кибератакам расследует СБУ.