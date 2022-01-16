Салливан говорит, что его не удивит, если организатором окажется Москва.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил "надлежащим ответом" России, если подтвердится, что именно оттуда координировалась атака на правительственные сайты в Украине.

Об этом шла речь в его интервью телеканал CBS.

Салливан отметил, что кибератаки могут быть частью усилий России по эскалации ситуации в Украине. Об этом известно уже несколько месяцев и США работают с украинским правительством над усилением защиты.

"Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", — сказал он.

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Советник президента США говорит, что его "нисколько не удивит", если организатором атаки, которая произошла с 13 на 14 января, окажется Россия.

"Если выяснится, что Россия осуществляет кибератаки против Украины, и если это продолжится в будущем, мы будем работать с нашими союзниками над должным ответом", - заверил он.

Атака на правительственные сайты Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января осуществили хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности - Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов появились сообщения провокационного характера.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

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В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года. По данным Госспецсвязи, во время кибератаки пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за этой кибератакой стоит Россия. Причастность спецслужб РФ к кибератакам расследует СБУ.

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