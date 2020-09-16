По данным источников в правоохранительных органах, Кернес должен вылететь на самолете уже сегодня, 16 сентября.

В харьковский аэропорт прибыл медицинский борт, который транспортировал российского оппозиционера Алексея Навального из России в берлинскую клинику "Шарите" после его отравления смертельным веществом из группы "Новичок".

По данным источника «Суспільного» в правоохранительных органах, этот самолет предназначен для мэра Харькова Геннадия Кернеса, который тяжело заболел коронавирусом. Якобы Кернес должен вылететь на нем уже сегодня, 16 сентября.

Как стало известно из данных сервиса Flightradar, самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, прибыл в 19:15 в Харьков из немецкого Нюрнберга. Эта компания в частности занимается медицинскими перевозками.

Как сообщает корреспондент Суспільного, возле терминала машины скорой и автомобили с номерами "0202", которым пользуется охрана и окружение городского главы.

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Кернес заболел: что известно

Кернес не появляется на публике около трех недель - в последний раз он участвовал в публичных мероприятиях на День города, 23 августа.

Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы журналисты заметили автомобиль Toyota с номерами "0202" - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

61-летний Геннадий Кернес - один из претендентов на пост Харьковского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.

14 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в офисе президента сообщило, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому.

Харьковский горсовет официально опроверг информацию о том, что городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому. При этом там подтвердили, что мэр на больничном, но не стали уточнять диагноз.

Позде "Украинская правда" со ссылкой на директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко подтвердила, что у Кернеса - коронавирус. Его состояние стабильно тяжелое, но он в сознании. У Кернеса диагностировали пневмонию и подтвердили заболевание коронавирусом.

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Автор: Денис Прядко