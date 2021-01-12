В СМИ распространяется информация, что подпись Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Терехова была поддельной.

В мэрии Харькова уверяют, что цифровую подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова подделать невозможно.

Читайте такжеПодпись Кернеса подделали на важном документе: полиция ведет расследованиеСоответствующую заявление размещено на сайте Харьковского горсовета. Как отметили в ведомстве, в последнее время в СМИ распространяется информация о том, что полиция начала расследование о подделке подписи Кернеса на важном документе.

«Причем многие СМИ пишут об этом, как о свершившемся факте, совершенно забывая указать, что правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одного из депутатов Харьковского городского совета, которому по непонятным нам причинам вдруг показалось, что подпись Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова была поддельной. Уточним: «поддельная» цифровая подпись, что в принципе невозможно», - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что работают исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота.

«Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, были честными и законными», - добавили в ведомстве.

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9 декабря секретарем Харьковского городского совета был избран Игорь Терехов, кандидатуру которого предложил мэр Геннадий Кернес.

17 декабря стало известно, что Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" из-за осложнений, вызванных COVID-19.

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Автор: Светлана Макринская