Кернес умер 17 декабря / Фото opposition.com.ua
Сегодня Верховная Рада минутой молчания почтила память мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Как передает корреспондент УНИАН, его память почтили и народные депутаты, и члены правительства, которые были в сессионном зале для участия в Часе вопросов к правительству.
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Кернес умер: что известно о смерти мэра Харькова
- Ночью 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- Дата похорон мэра пока неизвестна, поскольку все зависит от формальных процедур, которые необходимо провести в Германии. Планируется, что похороны могут состояться во вторник, среду или, максимум, в четверг.
- Отпевание Кернеса состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания - в оперном театре.
- В Харькове в связи со смертью городского головы 17, 18, 19 декабря объявлен траур.
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