Рада почтила память мэра Харькова Кернеса минутой молчания

Кернес умер в берлинской клинике, где он находился с сентября в связи с подтвержденным COVID-19.

Сегодня Верховная Рада минутой молчания почтила память мэра Харькова Геннадия Кернеса. Как передает корреспондент УНИАН, его память почтили и народные депутаты, и члены правительства, которые были в сессионном зале для участия в Часе вопросов к правительству. Читайте такжеВ Харькове решили сократить дни траура по Кернесу Кернес умер: что известно о смерти мэра Харькова Ночью 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

Дата похорон мэра пока неизвестна, поскольку все зависит от формальных процедур, которые необходимо провести в Германии. Планируется, что похороны могут состояться во вторник, среду или, максимум, в четверг.

Отпевание Кернеса состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания - в оперном театре.

В Харькове в связи со смертью городского головы 17, 18, 19 декабря объявлен траур. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter